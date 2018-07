Falscher Polizist soll an weiterem Betrug beteiligt sein

Ein Schild mit dem Schriftzug «Amtsgericht Kassel - Staatsanwaltschaft Kassel» vor dem Justizzentrum in Kassel. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Kassel/Dortmund (dpa/lhe) - Mit einer Überraschung hat am Mittwoch der Prozess gegen einen mutmaßlichen Betrüger vor dem Amtsgericht Kassel begonnen. Der 36-Jährige aus dem Landkreis Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) soll mehr als einmal versucht haben, Senioren mit der Masche «falscher Polizeibeamter» um ihr Vermögen zu bringen. Dem Gericht liege eine weitere Anklage aus Dortmund vor, sagte der Vorsitzende Richter. Knapp drei Monate nach einer Festnahme wegen eines ersten Falls in Nordhessen soll er erneut erwischt worden sein. Bei dem Prozess in Kassel wird dem 36-Jährigen vorgeworfen, als Kurier für weitere Täter gearbeitet zu haben.