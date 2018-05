Familienstreit: Nachbarn alarmieren SEK

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Familienstreit hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei eine Wohnung in Frankfurt gestürmt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gerieten dort am Vortag eine 38 Jahre alte Frau und ihr 33-jähriger ehemaliger Lebensgefährte aneinander. Da Zeugen von scharfen Schusswaffen berichteten, wurde das SEK alarmiert. Die Beamten fanden in der Wohnung täuschend echt wirkende Attrappen von Waffen und einer Handgranaten sowie ein Bajonett.