Familienstreit im Schrebergarten: Mann schwer verletzt

Mainz-Kostheim (dpa/lhe) - Bei einem Streit in einem Schrebergarten im Wiesbadener Vorort Kostheim ist ein 78-Jähriger schwer verletzt worden. Er sei mit einer Holzlatte geschlagen und deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache des Streits zwischen den beiden 78-jährigen Verwandten am Mittwochvormittag war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen soll bei der Auseinandersetzung auch ein Messer im Spiel gewesen sein.