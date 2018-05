Familienzentrum in Hessen zur «Kita des Jahres» gekürt

Der Deutsche Kita-Preis ist ein gemeinsames Projekt des Bundesfamilienministeriums, verschiedener Stiftungen und anderer Beteiligter. Er wurde in diesem Jahr erstmals unter mehr als 1400 Bewerbern vergeben. In der Kategorie «Lokales Bündnis für frühe Bildung» ging die Auszeichnung an das Quartiersbildungszentrum Blockdiek in Bremen. Der Zusammenschluss aus drei Kitas, ambulanten Erziehungshilfen und weiteren Partnern steht Eltern und Kindern im Stadtteil Blockdiek mit Rat und Tat zur Seite und erhält ebenfalls 25 000 Euro.

Insgesamt gab es zehn Preisträger in beiden Kategorien, darunter die Kita Menschenskinder aus Berlin-Friedrichshain. Sie erhält 10 000 Euro Preisgeld.