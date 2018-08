Fans freuen sich auf Elvis' Rückkehr als Bronzestatue

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Der «King» kehrt zurück: Musik-Legende Elvis Presley (1935-1977) soll künftig als lebensgroße Bronzestatue auf einer Brücke in Bad Nauheim stehen. Und zwar genau an der Stelle, wo er während seiner Militärzeit in Uniform am Geländer lehnte. Von der Szene existiert ein Foto, das vermutlich im Frühjahr 1959 entstand.