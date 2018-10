Farbattacke an Gaststätte: Verdacht auf politische Straftat

Kassel (dpa/lhe) - Nach einer Farbattacke auf eine Gaststätte in Kassel ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer politisch motivierte Straftat. Ein Zusammenhang mit einer dort stattgefundenen Veranstaltung der Partei Alternative für Deutschland (AfD) könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag Glasgefäße mit schwarzer, rosa und roter Farbe gegen Wand und Fenster des Gebäudes geworfen. Es entstanden 4000 Euro Schaden. Am Wahlsonntag hatte die AfD dort eine nicht-öffentliche Veranstaltung abgehalten.