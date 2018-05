Fasanerie in Groß-Gerau droht das Aus: Verein will klagen

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Der Tiergarten Fasanerie in Groß-Gerau steht vor dem Aus. Der Betreiberverein gelte nicht mehr als zuverlässig, teilte der Kreis am Donnerstag mit. Dies habe eine Überprüfung des Veterinäramts des Kreises im Zusammenhang mit einer baulichen Veränderung in dem Tiergarten ergeben. Dabei gehe es um den Tierschutz. Die Tiere dürften nicht mehr zur Schau gestellt werden.