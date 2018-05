Fast 200 Millionen Euro für Frankfurts Schwimmbäder

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt will bis zum Jahr 2025 rund 194 Millionen Euro in seine Schwimmbäder investieren. Die Frankfurter Bäder sollen attraktiver werden, jedes einzelne solle ein eigenes Profil erhalten, sagte Dezernent Markus Frank (CDU) am Donnerstag. «Wir haben von Experten bewerten lassen, was in den Bädern schon jetzt gut ist und was noch besser gemacht werden kann», erklärte Frank. Die Ergebnisse dieser Bedarfsanalyse flossen schließlich in das «Bäderkonzept Frankfurt 2025» ein - eine Art Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Schwimmbadstruktur.