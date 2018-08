Fast 41 000 Studenten machten 2017 Abschluss

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr haben 40 889 Studenten einen Abschluss an einer Hochschule in Hessen erworben. Davon waren Bachelorabschlüsse mit 21 009 Absolventen besonders stark vertreten, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Insgesamt 10 881 Studenten erwarben einen Master-Abschluss. Die Zahl der Promotionen lag bei 2405. Frauen waren mit 20 814 Absolventinnen leicht in der Überzahl vor 20 075 männlichen Absolventen.