Fast eine Viertel Million Besucher bei Luminale

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trotz Kälte, Schnee und Regen haben nach Angaben der Veranstalter rund 240 000 Besucher die Lichtkunstwerke der Luminale gesehen. Die Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung hatte sich in diesem Jahr neu aufgestellt. 149 Projekte, Installationen, Performances und Diskussionsrunden standen von Sonntag bis Freitag in Frankfurt und Offenbach auf dem Programm. «Besonders der 'Light Walk' in der Frankfurter Innenstadt erfreute sich großer Beliebtheit», berichtete die Messe Frankfurt. Die Luminale fand zum neunten Mal parallel zur Messe Light + Building statt.