Fast eineinhalb Kilogramm Heroin im Magen: Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er die außergewöhnlich große Menge von knapp 1,5 Kilogramm Heroin zum Transport von Mosambik nach Italien geschluckt hatte, ist ein 52 Jahre alter Afrikaner am Mittwoch vom Landgericht Frankfurt zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Passagier war im Januar dieses Jahres in Frankfurt gelandet, wo er nach einem diskreten Hinweis geröntgt wurde und kurz darauf 96 Behältnisse aus seinem Körper ausschied. Statt den beabsichtigten Weiterflug nach Bologna anzutreten, kam er in deutsche Untersuchungshaft.