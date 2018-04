Fast schon sommerlich: Der Frühling kommt

Darmstadt/Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - Endlich: Nach langem Winter hat am Wochenende der Frühling endgültig Einzug in Hessen gehalten. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) hätte das Wetter dabei mancherorts beinahe eine Jahreszeit übersprungen. In Darmstadt (24,0 Grad) und Frankfurt (23,5 Grad) kratzten die Temperatur an der Marke von 25,0 Grad - laut DWD spräche man dann von einem klimatologischen Sommertag.