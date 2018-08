Fast zwei Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fast ein Drittel der 6,1 Millionen Einwohner in Hessen hat ausländische Wurzeln. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, waren dies im vergangenen Jahr 1,91 Millionen. Damit liegt Hessen deutlich über dem Bundesschnitt von 23,6 Prozent.