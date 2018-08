Fehling: Unschuldiger Wedel bei Festspielen willkommen

Wedel («Der Schattenmann», ZDF) war im Januar als Intendant des renommierten Freilicht-Theaterfestivals zurückgetreten. Mehrere Schauspielerinnen hatten schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Sie reichen von Schikane und Machtmissbrauch bis hin zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung. Die Vorfälle sollen viele Jahre zurückliegen und deutlich vor seiner Zeit als Intendant in Bad Hersfeld geschehen sein. Gegen Wedel ermittelt die Staatsanwaltschaft in München.

Angesichts der Ermittlungen gegen Wedel sagte Fehling der «Fuldaer Zeitung» auch: «Eine Rückkehr als Autor und Regisseur wäre für mich nur dann ausgeschlossen, wenn ihm eine Schuld nachgewiesen wird.»

Wedels Nachfolge trat Joern Hinkel zu dieser in wenigen Tagen endenden Saison an. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2019. «Mit seiner besonnenen Art und hoher künstlerischer Qualität leistet er in Bad Hersfeld erfolgreiche Arbeit. Wir freuen uns auf die kommende Spielzeit mit ihm», sagte Fehling.