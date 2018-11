Feinstaub-Forscher: Diesel-Fahrzeuge nur Teil des Problems

Autos fahren an einer Messstation für Feinstaub vorbei. Foto: Christoph Schmidt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Alle sprechen über Stickoxide und vergessen dabei die vielen anderen Schadstoffe in der Luft: Aus Sicht des Frankfurter Umweltforschers Alexander Vogel ist die Debatte um Dieselfahrverbote nur ein Teil des Problems. Der Professor am Institut für Atmosphäre und Umwelt beschäftigt sich mit Feinstaub. Für seine Forschungen wird er nun mit dem Adolf-Messer-Stiftungspreis ausgezeichnet, der mit 50 000 Euro dotiert ist und am Montagabend überreicht werden sollte.