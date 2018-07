Felder in Osthessen brennen: Fahrstreifen der A4 gesperrt

Wildeck (dpa/lhe) - Auf einer Gesamtfläche von rund 30 Hektar sind am Donnerstag Felder in Osthessen in Brand geraten - das entspricht einer Größe von mehr als 40 Fußballfeldern. Gleich mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Nachmittag Feuer oder starke Rauchentwicklung an der Autobahn 4 bei Wildeck-Obersuhl (Kreis Hersfeld-Rotenburg), wie die Autobahnpolizei Bad Hersfeld mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte zunächst die Flammen an einer Böschung der Autobahn. Dafür musste der rechte Fahrstreifen der A4 in Richtung Frankfurt für eine halbe Stunde gesperrt werden. Anschließend bekämpfte die Wehr erfolgreich das Feuer auf dem restlichen Areal.