Feldhamster finden neuerdings Schutz im Opel-Zoo

Kronberg im Taunus (dpa/lhe) - Im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus soll sich der vom Aussterben bedrohte Feldhamster künftig fleißig vermehren. Gelegenheit dazu soll eine am Freitag eröffnete Auffang- und Zuchtstation für die kleinen Säuger bieten, wie der Zoo mitteilte. Zweck der Anlage ist es, Feldhamster für die Auswilderung zu züchten und bei Bedarf weitere Hamster aufzunehmen. Das Projekt soll auch dazu dienen, Wissen zu vermitteln. In einem Schauraum können sich Besucher über Ökologie und das Verhalten der Feldhamster sowie über die aktuelle Bedrohungslage informieren. Besucher können die Tiere dort außerdem in ihren selbstgegrabenen Bauten beobachten.