Feldmann legt Festschrift zur Frankfurter Altstadt vor

«So was steckt an», sagte Feldmann und verwies auf die große Begeisterung in de Bevölkerung über das 200 Millionen Euro teure Vorhaben. Der SPD-Politiker ist in seiner Amtszeit zu einem Fan der Altstadt mit ihren 35 neugestalteten Häusern geworden. 15 davon wurden mit Originalfassade rekonstruiert. Am Wochenende werden zum Eröffnungsfest mehrere hunderttausend Menschen erwartet.

Die Festschrift beschreibt unter dem Titel «Die neue Altstadt» die Entstehung des Projekts, das vor mehr als einem Jahrzehnt beschlossen wurde. Dafür wurde das aus dem Jahr 1972 stammende Technische Rathaus - ein Waschbetonbau - zwischen Dom und Römer abgerissen.

Auch das Deutsche Architekturmuseum (DAM) hat einen Katalog zur Altstadt herausgegeben, die eine Ausstellung zum Thema «Die immer neue Altstadt» begleitet. Die bereits vergangenen Woche eröffnete Schau ist dort bis zm 10. März zu sehen.