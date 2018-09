Feldmann will Debatte über Gestaltung der Paulskirche

Blick auf die Paulskirche in Frankfurt. Foto: Fabian Sommer/Archiv

Blick auf die Paulskirche in Frankfurt. Foto: Fabian Sommer/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) will die Paulskirche zu einem «Ort der Debatte und Demokratie-Bildung» machen. In dem Gebäude tagte ab 1848 die Nationalversammlung, das erste frei gewählte Parlament Deutschlands. Die ehemalige Kirche wurde 1944 zerstört und nach dem Krieg wieder aufgebaut, nun steht eine umfassende Sanierung an.