Ferien beginnen: Warten und Schlange stehen an Flughafen

Frankfurt (dpa/lhe) - Hochbetrieb am Frankfurter Flughafen: Mit dem letzten Schultag in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wartet auf den größten Flughafen Deutschlands einer der betriebsamsten Tage des Jahres. Mehr als 220 000 Passagiere werden an diesem Freitag erwartet. Schon am Vormittag haben sich Schlangen an Personenkontrollen und Check-in-Schaltern gebildet, es kommt zu Wartezeiten. «Das Aufkommen ist bereits sehr hoch», sagt ein Sprecher des Betreibers Fraport. Dies sei aber auch zu erwarten gewesen. «Von Chaos ist keine Rede.»