Ferienstart im Süden: ADAC rechnet mit Staus auch in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des Ferienbeginns in Bayern und Baden-Württemberg müssen sich Autofahrer in Hessen am Wochenende auf volle Autobahnen und lange Wartezeiten einstellen. «Wir rechnen mit sehr vielen Staus», sagte ein Sprecher des Automobilclubs ADAC am Freitag. Nun hätten nämlich alle Bundesländer gleichzeitig Ferien. Betroffen von den Verkehrsbehinderungen seien vor allem die Autobahnen zum Meer und in den Alpenraum.