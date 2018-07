Fernbus-Bahnhof Frankfurt Anfang 2019 fertig

Denn zum erhöhten Verkehr zur Reisezeit kommen Arbeiten an Straßenbahnschienen, deretwegen zusätzliche Absperrungen errichtet werden mussten. Noch bis Ende September wird nach Einschätzung der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) an den Straßen rund um das Areal gearbeitet werden.

Die Haltestellen für die Fernbusse liegen bis zur Eröffnung entlang mehrerer Straßen südlich des Hauptbahnhofs, Passagiere tun sich oft schwer, den richtigen Bus zu finden. Der größte Anbieter, Flixbus, erklärt, es sei ständig Personal vor Ort, um den Weg zum richtigen Bus zu weisen. Zudem gebe es zum Ticket einen Lageplan dazu. Per Mail und SMS gebe es Informationen über Haltestellenverlegungen. So werde versucht, die Unannehmlichkeiten, die durch die Bauarbeiten entstehen, so gering wie möglich zu halten.