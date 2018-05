Fernverkehr-Tickets an RMV-Automaten erst am 4. Juni

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Ab Juni können Kunden an allen Automaten des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) auch Tickets für den Fernverkehr lösen. Ursprünglich sollten die Fahrkarten der Deutschen Bahn (DB) schon ab Ende Februar erhältlich sein, wie der RMV am Mittwoch in Hofheim mitteilte.