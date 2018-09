Festnahme: Falscher Pelzankäufer stiehlt bei «Geschäften»

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv

Fulda/Bad Salzschlirf (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Osthessen einen mutmaßlich betrügerischen Pelzankäufer festgenommen. Der 41-Jährige aus Hagen soll bei angeblichen Geschäftstreffen in den Wohnungen der Opfer Wertgegenstände gestohlen haben, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag. Es soll sich um Diebesgut handeln, das Schätzungen zufolge mehrere Tausend Euro wert ist.