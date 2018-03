Festnahme in Entführungsfall: Polizei präsentiert Details

Fulda (dpa/lhe) - Nach der Festnahme im Entführungsfall Würth geben Polizei und Staatsanwaltschaft heute weitere Informationen zu ihrem Fahndungserfolg. Die Beamten wollen erläutern, welche Umstände zur Ermittlung und Festnahme des Tatverdächtigen geführt haben. Sie hatten am Mittwochmorgen in Offenbach einen 48-jährigen, aus Serbien-Montenegro stammenden Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, im Juni 2015 den Sohn des Industriellen und Milliardärs Reinhold Würth in Schlitz (Vogelsbergkreis) entführt zu haben. Einen Tag später wurde der damals 50-Jährige in einem Wald bei Würzburg an einen Baum gekettet gefunden. Er überstand die Entführung unversehrt, zu einer Lösegeld-Übergabe kam es nicht.