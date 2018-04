Festnahmen nach Diebstahl von 32 Tonnen Metall

Marburg (dpa/lhe) - Die Polizei in Mittelhessen hat eine Bande mutmaßlicher Metalldiebe geschnappt. Die fünf Männer sollen bei Einbrüchen in verschiedenen Orten im Kreis Marburg-Biedenkopf seit Oktober etwa 32 Tonnen Kupfer und Messing im Wert von insgesamt rund 130 000 Euro gestohlen haben. Das berichtete die Polizei am Freitag in Marburg. Nach monatelangen Ermittlungen wurden die Männer am Mittwoch festgenommen. Vorangegangen war ein Einbruch in einem Rohstoffverwertungsbetrieb in Dautphetal. Die Fahnder hätten zugegriffen, als die Verdächtigen ihre Beute verkaufen wollten, hieß es. Die Männer im Alter von 25 bis 39 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft.