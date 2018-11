Festnahmen wegen Einbruch in Bunker: Explosion durch Funken

Fritzlar/Kassel (dpa/lhe) - Nach der Explosion von Pyrotechnik in einem nordhessischen Bunker hat die Polizei sechs Verdächtige festgenommen. Die drei Männer und drei Frauen im Alter zwischen 25 und 26 Jahren sollen in fünf Bunker eingebrochen sein, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Ein Verdächtiger habe die Tat bei Fritzlar-Rothhelmshausen (Schwalm-Eder-Kreis) gestanden. Die Gruppe löste die Explosion offenbar durch unvorsichtiges Vorgehen beim Aufschneiden der Tore aus.