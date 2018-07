Festspiele: «Peer Gynt» mit Digital-Techniktricks

Bad Hersfeld (dpa) - Gespickt mit viel Schauspiel-Prominenz ist am Freitagabend zu Beginn der 68. Bad Hersfelder Festspiele die Eröffnungspremiere über die Bühne gegangen. In der rund zweieinhalbstündigen Inszenierung des Stücks «Peer Gynt» zeigte Christian Nickel in der Hauptrolle eine herausragende Leistung und bewies einmal mehr seine Klasse bei dem Freilicht-Theaterfestival.