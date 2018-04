Festspiele nennen Schauspieler für Eröffnungsstück

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die Bad Hersfelder Festspiele haben ihr Ensemble für die Eröffnungspremiere mit dem Theaterstück «Peer Gynt» vorgestellt (Premiere: 6. Juli). Neben Christian Nickel in der Hauptrolle spielt Nachwuchs-Schauspielerin Corinna Pohlmann mit, die mit ihm bereits in früheren Produktionen auf der Freilicht-Bühne stand. Ein neues Gesicht ist Pierre Sanoussi-Bliss, der viele Jahre in der ZDF-Serie «Der Alte» zu sehen war.