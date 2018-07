Feuer auf Feld in Südhessen Folge der Trockenheit

Groß-Rohrheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Das Feuer auf einem Feld in Südhessen ist wohl Resultat des anhaltend trockenen Wetters gewesen. «Es ist so trocken, da kann eine Kleinigkeit wie eine weggeworfene Zigarette ausreichen», sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Was genau den Brand ausgelöst hatte, ist aber nicht klar.