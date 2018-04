Feuer bei Autovermietung: Brandstiftung?

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Brand auf dem Gelände einer Autovermietung hat in Darmstadt drei Wagen stark beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ging in der Nacht zum Sonntag ein Lastwagen in Flammen auf. Durch die Hitze wurden auch zwei andere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass Brandstifter gezündelt haben. Es entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Verletzte gab es nicht.