Feuer bei Piraten-Open-Air in Grevesmühlen

Grevesmühlen (dpa/mv) - Bei einer Aufführung des Piraten-Open-Air- Theaters in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) hat ein Teil der Kulisse Feuer gefangen. Gegen Ende der Vorstellung am Freitagabend habe sich eine Gebäude-Attrappe auf der Bühne entzündet, teilte die Polizei am Samstag mit. Schauspieler, Techniker und die knapp 1000 Besucher seien jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Theater-Mitarbeiter hätten das Feuer mit eigener Löschtechnik eingegrenzt, die Feuerwehr habe es schließlich gelöscht. Die Ursache sei noch unklar, ein Brandursachenermittler werde hinzugezogen.