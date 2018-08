Feuer im Einkaufsmarkt: Vier Mitarbeiter verletzt

Rüdesheim (dpa/lhe) - Bei einem Brand im Lager eines Einkaufsmarktes in Rüdesheim sind vier Mitarbeiter verletzt worden. Sie erlitten am Mittwoch Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei mitteilte. Als das Feuer bemerkt wurde, befanden sich den Angaben zufolge noch 30 Menschen in dem Markt. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten das Gebäude geräumt und den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Die vier Mitarbeiter, die Rauchgase eingeatmet hatten, wurden ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro, hieß es weiter. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer im Bereich der Leergutrücknahme ausgebrochen, die Ursache stand zunächst nicht fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.