Feuer in Altenheim: Bewohner und Personal unverletzt

Bad Homburg (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Altenheim in Bad Homburg im Taunus ist ein Schaden von rund 250 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab es unter den Bewohnern und dem Personal keine Verletzten. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Blessuren. Nach den Worten eines Polizeisprechers brachen die Flammen am Montagabend aus ungeklärten Gründen im Zimmer einer 84-Jährigen aus. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Frau den Brand vorsätzlich gelegt haben könnte.