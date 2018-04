Feuer in Doppelhaushälfte verursacht hohen Schaden

Lohfelden/Kassel (dpa/lhe) - Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Lohfelden (Kreis Kassel) ist in der Nacht zum Samstag ein Schaden von mindestens 150 000 Euro entstanden. Die drei Hausbewohner konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die linke Hälfte des Doppelhauses beim Eintreffen der Rettungskräfte komplett in Flammen gestanden. Weil zunächst unklar war, ob sich noch Menschen im Haus befanden, verschafften sich die Feuerwehrleute gewaltsam Zutritt.