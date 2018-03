Feuer in Haus mit Waffen: Ursache bleibt ein Rätsel

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Die Ursache für den Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) kann nicht mehr aufgeklärt werden. Die Brandermittler konnten nach Angaben einer Polizeisprecherin am Dienstag keine Spuren mehr in dem «immens zerstörten Haus» finden. Von einer Brandstiftung gehe man aber nicht aus. In dem Haus waren legale Schusswaffen und Munition gelagert, wie die Sprecherin sagte.