Feuer in Pizzeria: Polizei geht von Brandstiftung aus

Homberg (dpa/lhe) - Bei dem Brand in einer Pizzeria im mittelhessischen Homberg (Ohm) geht die Polizei von einem kriminellen Hintergrund aus. Es werde wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Weitere Angaben machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Bei dem Feuer war in den frühen Morgenstunden des 26. April ein Sachschaden von rund 750 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.