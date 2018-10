Feuer in Sägewerk: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Nach dem Großbrand in einem Sägewerk im Kreis Waldeck-Frankenberg hält die Polizei mittlerweile Brandstiftung für möglich. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Das Feuer in dem Werk bei Bad Arolsen verursachte einen Schaden von etwa drei Millionen Euro. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zum Samstag vergangener Woche niemand. Kurz nach dem Brand deuteten erste Ermittlungen auf einen technischen Defekt als Ursache hin. «Darauf können wir uns nicht mehr festlegen», sagte der Sprecher am Freitag.