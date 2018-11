Feuer in Schule war Brandstiftung: eine Million Euro Schaden

Erbach (dpa/lhe) - Das Feuer in einer Erbacher Grundschule haben ersten Ermittlungen zufolge Brandstifter gelegt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehr als eine Million Euro. Ein technischer Defekt könne als Ursache des am Mittwoch ausgebrochenen Feuers ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Darmstadt. Von den mutmaßlichen Tätern fehlte zunächst aber noch jede Spur.