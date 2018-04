Feuer in Seniorenheim: Ein Toter und 23 Verletzte

Offenbach (dpa) - Bei einem Brand in einem Offenbacher Seniorenheim ist am frühen Montagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. 23 weitere Menschen wurden bei dem Feuer durch Rauchgase verletzt, 9 von ihnen schwer, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Polizeisprecher sprach am Morgen zunächst von sechs Schwerverletzten.