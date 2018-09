Feuer in Werkstatt: Polizei nimmt Besitzer fest

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einer Autowerkstatt in Wiesbaden hat die Polizei den Besitzer festgenommen. Bei dem Brand in der Werkstatt waren am frühen Sonntagmorgen mehrere Gasflaschen explodiert. Im Laufe des Tags hätten sich Hinweise ergeben, wonach der 63-Jährige womöglich selbst den Brand gelegt haben könnte, hieß es von der Polizei. «Über ein mögliches Motiv können wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen», so ein Sprecher.