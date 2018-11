Feuer in ehemaliger Salzmann-Fabrik in Kassel ausgebrochen

Kassel (dpa/lhe) - Auf dem Gelände der ehemaligen Salzmann-Fabrik in Kassel ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatten in dem leerstehenden Gebäude offenbar Sperrmüll und Schutt gebrannt. Dies hatte zu starker Rauchentwicklung geführt.