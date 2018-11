Feuer in früherer Fabrik in Kassel: Polizei vermutet Vorsatz

Das historische Gelände der ehemaligen Salzmann-Fabrik in Kassel. Foto: Zucchi Uwe/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - Auf dem Gelände der ehemaligen Salzmann-Fabrik in Kassel ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatte in dem leerstehenden Gebäude offenbar Sperrmüll und Schutt gebrannt. Dies hatte zu starker Rauchentwicklung geführt. Feuerwehr und Polizei waren seit 6 Uhr im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten aufgrund mehrerer Glutnester bis zum Mittag. Die Sandershäuser Straße war zwischen Leipziger Straße und Agathofstraße voll gesperrt.