Feuer vernichtet Schreinerei

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Schreinerei im osthessischen Steinau an der Straße hat einen Millionenschaden verursacht. In der Nacht zum Dienstag war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in der Werkshalle ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Ursache des Unglücks ist noch ungeklärt.