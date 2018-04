Feuerwehr befreit Gleitschirmfliegerin aus Baumkrone

Fränkisch-Crumbach (dpa/lhe) - Die Feuerwehr im südhessischen Fränkisch-Crumbach hat am Sonntagabend eine Gleitschirmfliegerin aus einer 25 hohen Baumkrone im Odenwald gerettet. Wie die Freiwillige Feuerwehr des Ortes mitteilte, befand sich der Einsatzort in einem Waldgebiet unterhalb des 365 Meter hohen Flugberges Erlau. Wegen der großen Höhe mussten die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Darmstadt mit Unterstützung der Bergwacht Darmstadt zur Rettung anrücken. Während des bis in die späten Abendstunden andauernden Rettungseinsatzes wurden die Zuwege zur Unfallstelle gesperrt.