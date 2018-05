Feuerwehr befreit Kind aus Klettergerüst

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein kleines Mädchen, das sich auf einem Klettergerüst den Finger an einer Schraube einklemmte, musste am Dienstag in Wiesbaden von der Feuerwehr befreit werden. Obwohl der Finger stark gequetscht wurde, werden alle Verletzungen wohl vollständig abheilen, teilten die Behörden weiter mit.