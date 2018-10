Feuerwehr findet Frauenleiche in brennender Wohnung

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Driedorf/Dillenburg (dpa/lhe) - Beim Löschen einer brennenden Wohnung haben Feuerwehrleute eine tote Frau gefunden. Ob die 67 Jahre alte Frau durch das Feuer ums Leben kam, war nach Angaben der Polizei in Dillenburg jedoch zunächst unklar. Nachbarn hatten am Montagmorgen Rauch aus dem Wohnhaus in Driedorf (Lahn-Dill-Kreis) aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Diese löschte die Flammen, die sich von der Küche bis zum Wohnzimmer ausgebreitet hatten. Wie es zu dem Feuer kam, sollen Experten der Polizei untersuchen. Die Ermittler erhoffen sich durch eine Obduktion der Leiche Hinweise auf die Todesursache.