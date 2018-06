Feuerwehr findet bei Löscharbeiten verbrannte Leiche

Lorch (dpa/lhe) - Beim Löschen eines brennenden Wohnhauses hat die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch eine Leiche entdeckt. Der völlig verkohlte Körper lag vor dem unbewohnten Haus in Lorch (Rheingau-Taunus-Kreis). Wer der Tote ist und wie er dort hinkam, war zunächst unklar. Brandermittler und die Spurensicherung untersuchten bereits am Vormittag den Brandort. Sie erhoffen sich Rückschlüsse auf die Ursache des Feuers, wie eine Sprecherin der Polizei in Wiesbaden sagte. Die Schadenshöhe bezifferte sie auf rund 20 000 Euro.