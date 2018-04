Feuerwehr hat Baumarkt-Brand unter Kontrolle: Hoher Schaden

Die Polizei hatte die Innenstadtbewohner in der Nacht per Twitter aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zwei nahe am Baumarkt gelegene Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Wann die Bewohner zurückkehren dürfen, sei noch nicht klar. Zuvor müssen Werte in der Luft gemessen werden. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.