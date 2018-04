Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Nordhessen

Gudensberg/Kassel (dpa/lhe) - Die Feuerwehr hat am Samstag einen Dachstuhlbrand im nordhessischen Gudensberg gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, waren Feuerwehr und Polizei durch mehrere Notrufe alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses letztlich nicht so gravierend gewesen, wie zunächst angenommen, sagte ein Polizeisprecher nach dem Abschluss der Löscharbeiten. Es sei niemand verletzt worden. Auslöser für das Feuer sei offenbar ein externer Akku gewesen, eine sogenannte Powerbank also, die sich entzündet habe.